«Единая Россия» соберет предложения граждан по благоустройству дворов

Партия «Единая Россия» соберет предложения жителей страны по благоустройству дворов в их населенных пунктах. Об этом сообщили в пресс-службе партии.

— Памятка о проекте практически готова, это будет раздаточный материал, с которым можно выходить во дворы, встречаться с людьми, обсуждать и рассказывать. Важно, чтобы на уровне граждан было четкое понимание, что есть такой партпроект, который изменит их повседневную жизнь, – сообщил на селекторном совещании, посвященном ходу реализации проекта, координатор партпроекта «Единой России» «Городская среда», депутат Госдумы Александр Васильев. — Нам важно обеспечение контроля на каждом этапе реализации проекта. У нас была контрольная дата – 1 марта. Все регионы уже заключили соглашение с Минстроем о предоставлении федеральной субсидии. В рамках федерального бюджета запланировано 20 миллиардов рублей, которые будут направлены в 72 региона. До 15 марта должны быть приняты региональные программы благоустройства городской среды. На дворы из федеральной субсидии направляется 2/3 средств, а 1/3 пойдет на общественные территории – это благоустройство парков, скверов, бульваров, – рассказал координатор проекта.

Васильев указал на то, что есть минимальный перечень работ, который включает в себя ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установку скамеек и урн для мусора. Дополнительный перечень обустройства является открытым и может быть дополнен по решению субъекта.

— Эти правила должны быть указаны в региональной программе, ограничений тут нет. Собственники сами решают, какие работы необходимо выполнить, наша задача – помочь им определиться. Необходимо учитывать комплексность работ, чтобы после их окончания все параметры минимального перечня присутствовали, – обратился он к регионам.

Координатор проекта призвал региональные отделения на уровне создаваемых общественных советов уделить внимание тому, где будут проводиться работы, и уведомить об этом граждан, чтобы люди знали перечень работ и могли оценивать результаты.