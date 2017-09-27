«Единая Россия» проведёт Всероссийский день приёма родителей в Карелии

В понедельник, 2 октября в администрациях районов Карелии состоятся приёмы родителей по вопросам дошкольного образования. Встречи с чиновниками будут организованы по инициативе партии «Единая Россия», которая координирует федеральный проект «Детские сады – детям». В Петрозаводске прием проведут министр образования Карелии Александр Морозов, замглавы мэрии Петрозаводска Римма Ермоленко и председатель Комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике Заксобрания республики Галина Гореликова.

Основная цель проекта «Детские сады – детям» — создать социальные условия для улучшения качества жизни семей российских семей, говорится в пресс-релизе партии.

Записаться на приём в Петрозаводске можно по телефону 767-454.

Телефоны для записи родителей в районах Республики Карелия:

Беломорский район (814-37) 5-44-01;

Калевальский район (814-54) 4-20-67;

Кемский район (814-58) 7-04-33;

Кондопожский район (814-51) 7-94-52;

Костомукшский городской округ (814-59) 5-21-42;

Лахденпохский район (814-50) 2-22-51;

Лоухский район (814-39) 5-10-17;

Медвежьегорский район (814-34) 5-15-55;

Муезерский район (814-55) 3-36-30;

Олонецкий район (814-36) 4-15-06;

Питкярантский район (814-33) 4-11-53;

Прионежский район (814-2) 57-84-10;

Пряжинский район (814-56) 3-12-63;

Пудожский район (814-52) 5-17-33;

Сегежский район (814-31) 4-24-21;

Сортавальский район (814-30) 4-53-34;

Суоярвский район (814-57) 5-14-50.

Заявки принимаются до 29 сентября включительно.