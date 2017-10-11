«Единая Россия» поддержала кандидатуру Сараева на пост детского омбудсмена

Встреча депутатов фракции «Единой России» с кандидатами на должность уполномоченного по правам ребенка состоялась В Заксобрании Карелии.

На встречу пригласили всех четырех претендентов, чтобы узнать, что они собираются делать для решения проблем детей в Карелии. Кандидатам было предложено выступать в алфавитном порядке.

Первой выступила председатель национально-культурной автономии белорусов Карелии «Белая Русь» Светлана Барташевич. Она рассказала о своей организации, поблагодарила за поддержку своих сторонников и сказала, что в случае избрания ей хватит опыта и знаний для работы на новой должности.

Руководитель центра гендерных исследований Лариса Бойченко в свою очередь поблагодарила членов фракции за возможность высказаться, потому что ни представители других партий, ни Союз журналистов Карелии не захотели общаться с кандидатами на вакантную должность. Бойченко считает, что подобные ситуации — это отражение коммуникационных проблем в обществе, которые среди прочих предстоит решать уполномоченному по правам ребенка. Она также подчеркнула ответственность должности, так как по новому закону срок действия полномочий детского омбудсмена увеличен с трех до пяти лет.

Руководитель фракции «Единой России» в Заксобрании Карелии Лариса Жданова сообщила, что кандидат в омбудсмены, председатель комиссии по вопросам гражданского общества и межнациональных отношений Общественной палаты Карелии Елена Пальцева не может принять участие во встрече из-за командировки.

Последним выступил руководитель исполкома регионального отделения партии Геннадий Сараев. Он рассказал, что еще 10 лет назад стоял у истоков создания института уполномоченного по правам ребенка в Карелии и знаком с проблемами соблюдения прав детей. Политик отметил, что выстроить эффективную систему, которая будет работать на благо ребенка, сможет только человек, обладающий знаниями по теме.

В результате обсуждения решением фракции на должность уполномоченного по правам ребенка в Карелии было решено поддержать кандидатуру Геннадия Сараева.