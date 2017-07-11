Двор – в асфальт!

В Петрозаводске начался ремонт придомовых территорий. Работы идут в рамках проекта «Комфортная городская среда». 42 двора в карельской столице планируется благоустроить до 1 сентября.

«Республика» побывала во дворе дома №1-а по улице Правды. Это один из первых отремонтированных объектов.

Лариса Иванова – председатель совета дома. Именно она боролась за то, чтобы двор попал в программу. Получилось не сразу.

– Наша заявка прошла только со второго раза. В мае нам сообщили, что двор попал в программу. Ждали мы этого с нетерпением. Ведь наш дом построен в 1955 году. В этом же году, соответственно, заасфальтировали двор, и с тех пор никакого ремонта у нас не было. Ямы, провалившиеся люки – был ужас, – рассказала Лариса Иванова.

За три недели подрядчик ООО «Онегодорстрой» двор дома №1-а по улице Правды отремонтировал: появилась ровная проезжая часть, новый асфальт и прорезиненное покрытие на детской площадке.

– С подрядчиком нам очень повезло. Дорожники положили асфальт даже там, где уже не наш двор. Так, например, у нас теперь хороший съезд с набережной Гюллинга, – рассказала Лариса Иванова.

Председатель совета дома также добавила, что стоимость ремонта двора составил 2 миллиона рублей, из них 60 тысяч собрали жители и другие собственники помещений, например, директор охранного предприятия, чей офис находится в этом же доме.

С 7 июля компания «Онегодорстрой» работает уже на другом объекте: на следующей неделе фирма закончит ремонт двора дома №1 по улице Володарского. Стоит отметить, что и в этом дворе, и во дворе дома №1-а по улице Правды дорожники не просто фрезеруют старый асфальт, чтобы положить новый. Работы гораздо сложнее – специалисты полностью меняют дорожную одежду: послойно отсыпают песок, крупный и мелкий щебень, и только потом укладывают асфальтовое покрытие.