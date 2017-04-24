Двое жителей Карелии стали жертвами клещей с начала апреля

В Карелии зарегистрировано уже два случая присасывания клещей. Одной из жертв паразитов стал ребенок, которого укусили 13 апреля в поселке Подпорожье, сообщил республиканский Роспотребнадзор.

Ведомство также опубликовало статистику по заболеваемости гриппом и ОРВИ. Количество респираторных заболеваний остается значительным: по Карелии эпидпорог превышен на 18,9%, по Петрозаводску – на 20,2%.

На сегодня учебный процесс приостановлен в 20 классах девяти школ республики, а также в шести группах четырех детсадов. Полностью закрыты одно здание Лоухской общеобразовательной школы и дошкольное учреждение поселка Тукса.