Движение по новому мосту в Соломенном запустят только завтра

Военнослужащие инженерных войск завершили установку нового наплавного моста в Соломенном, однако теперь необходимо сделать отсыпку для подъезда к нему легковых автомобилей, поэтому открыть новый мост для движения транспорта удастся только завтра, сообщила журналистам заместитель руководителя Петрозаводска Юлия Мизинкова.

Глава дорожного комитета Карелии Евгений Пыленок извинился перед петрозаводскими водителями за возникшие сегодня пробки во время установки новых понтонов.

Как стало известно, старый понтонный мост, признанный аварийным, убирать пока не будут, однако движение автомобилей по нему могут запретить, оставив его для пешего движения, поскольку военный наплавной мост не имеет пешеходной дорожки.

Напомним, сейчас на Онежском судостроительном заводе по заказу администрации Петрозаводска изготавливается новый понтонный мост, который заменит старый, прослуживший несколько десятилетий. Об установке временной переправы договорился глава Карелии Артур Парфенчиков с министром обороны Сергеем Шойгу.