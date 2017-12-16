Движение по четырехполосному мосту в Петрозаводске начали сужать до двух полос

Сегодня начались работы по сужению проезжей части на четырехполосном Лобановском мосту на улице Мерецкова. Об этом сообщает мэрия Петрозаводска с пометкой «срочно». Рабочие ООО «Онего-знак» уже начали монтаж ограничительных столбиков, которые сузят ширину проезжей части до двух полос.

Как сообщил начальник управления городского хозяйства и транспорта горадминистрации Андрей Бекелев, работы на мосту будут производиться в течение двух дней. Они должны завершиться к понедельнику.

— В целях безопасности и во исполнение решения, вынесенного по результатам экспертной оценки технического состояния моста на Мерецкова, его проезжая часть сужается с четырех до двух полос, — отметил Андрей Бекелев.

Ранее сообщалось, что движение по трем мостам в Петрозаводске ограничат в первой декаде января. Однако теперь известно, что ограничение движения будет действовать на четырех переправах – мост имени Марка Пименова (по нему нельзя будет ездить большегрузному транспорту), мосты на улицах Мерецкова и Кирова (движение по ним сузится), а также мост на улице Антикайнена через Неглинку (здесь предусматривается максимальное ограничение нагрузки около 15 тонн).

Как сообщил «Республике» Андрей Бекелев, наибольшее неудобство новая схема движения представит для владельцев и водителей большегрузных автомобилей. Тем не менее, все троллейбусные маршруты будут сохранены, изменятся только схемы их движения.

Сохранится в том числе и троллейбусный маршрут №4, который городские власти хотели ликвидировать в связи с ограничением движения по проблемным мостам. Однако теперь муниципальные служащие отказались от этой идеи: ликвидация троллейбусных маршрутов, как сообщил Андрей Бекелев, невозможна без подробного изучения пассажиропотока.