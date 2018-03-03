Две жительницы Карелии спустя 50 лет встретились на приеме в правительстве

Сегодня, 3 марта, в Карелии проходит День единого приема граждан. Во всех районах работают представители республиканских министерств и ведомств. В Петрозаводске в здании правительства принимает глава Карелии Артур Парфенчиков и другие представители власти.

Как сообщил с места событий корреспондент «Республики» на приеме в правительстве случайно встретились две пожилые женщины, которые не виделись 50 лет. Нашему фотографу удалось запечатлеть момент встречи. Попозировать вдвоем дамы не успели — одну из них позвали в кабинет.

Отметим, сегодня жители могут лично обратиться к руководству республики со своими проблемами, вопросами, жалобами и предложениями. Глава Карелии Артур Парфенчиков работает в Петрозаводске вместе со своими заместителями по внутренней политике, взаимодействию с правоохранительными органами, по вопросам здравоохранения и соцзащиты, по развитию инфраструктуры и другими.

Личные приемы традиционно организуют и в районах республики. Так, в Костомукше прием ведет министр имущественных и земельных отношений Сергей Щебекин. В Беломорском районе работает министр социальной защиты Ольга Соколова; в Калевальском – руководитель карельского Минкульта Алексей Лесонен; в Лоухском районе – министр финансов Елена Антошина.

Отметим, что день единого приема граждан – инициатива Артура Парфенчикова. Впервые прием прошел 22 апреля 2017 года. На каждом из таких мероприятий удавалось решать проблемы конкретных граждан.