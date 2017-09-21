Две вышки сотовой связи появятся на востоке и юге Карелии

Сегодня глава Карелии Артур Парфенчиков встретился с министром связи и массовых коммуникаций России Николаем Никифоровым. На встрече обсуждались вопросы развития инфраструктуры региона, в частности, строительства двух опорных мачтовых устройств для размещения базовых станций сотовой связи около деревни Песчаное Пудожского района и в районе перекрестка трасс «Кола» и Лоухи — Суоперя. Вышки обеспечат устойчивый сигнал на автомобильных дорогах федерального значения, рассказала пресс-секретарь регионального руководителя Марина Кабатюк.

Еще один вопрос — работа почты в населенных пунктах республики. Как сообщил Артур Парфенчиков, сегодня безотлагательных ремонтных работ требуют порядка 77 отделений почтовой связи в разных районах Карелии. Николай Никифоров выразил поддержку руководителю региона в решении этих вопросов.

— Считаю, что встреча прошла результативно. Я благодарен Николаю Анатольевичу за помощь в решении многих важных для Карелии вопросов и за его активную позицию как руководителя шестой рабочей группы Государственной комиссии по подготовке к празднованию 100-летия Республики Карелия, — резюмировал итоги встречи Артур Парфенчиков.