Две школы в Карелии закрыты на карантин из-за эпидемии ОРВИ

На прошлой неделе в Карелии зарегистрировано 6645 случаев заболевания ОРВИ. В целом эпидпорог по республике по-прежнему превышен — на 25,5%, сообщает карельский Роспотребнадзор, но по результатам прошедших семи дней он снизился на 8,3%.

В Петрозаводске за неделю острыми респираторными вирусами заразились 3679 человек, что превышает эпидемический порог на 17,5%. В ведомстве сообщают, что вирусов гриппа при обследовании больных не выявлено.

Из-за болезней полностью закрыты на карантин петрозаводская школа № 27 и школа в поселке Шалговаара Медвежьегорского района. Частично не работают и другие учебные заведения. Так, закрыты на карантин 10 классов в семи школах Петрозаводска (№ 38, 13, 17, 34) и Карелии (Медвежьегорский и Прионежский районы). Также не работают три группы в трех детсадах (Пудож, Шелтозеро, Петрозаводск).