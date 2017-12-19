Две новые котельные появятся на севере Карелии

Компания «Карелэнергоресурс» планирует строительство угольной котельной в Лоухском районе. Ее стоимость составляет порядка 140 млн рублей, ввод в строй нового объекта планируется в 2020 году. Об этом сообщил заместитель технического директора теплоснабжающей организации Андрей Ротов.

Помимо этого в 2018 году планируется запуск новой угольной котельной в Кеми. На нее ляжет нагрузка, приходящаяся сейчас на две дизельные котельные и две электробойлерные, которые после ввода нового объекта в эксплуатацию будут закрыты. Стоимость проекта оценивается в 90 млн рублей.

Модернизировать планируется около десяти километров старых теплотрасс в девяти районах Карелии. Также в следующем году обновят четыре котла в котельных Пудожского, Медвежьегорского и Беломорского районов и отремонтируют котельную в Надвоицах.

Андрей Ротов рассказал, что в планах на следующий год предусмотрено приобретение шести дизельных генераторов в Медвежьегорский, Калевальский и Пудожский районы. Они обеспечат бесперебойное электрическое питание котельных для работы в случае отключения электричества.