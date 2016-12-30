Два зоомагазина в Карелии оштрафовали за торговлю лекарствами

Как сообщили в управлении Россельхознадзора по Карелии, два магазина, расположенных в Надвоицах и Кеми, были привлечены к административной ответственности.

Оба магазина, несмотря на то, что не имели лицензии на фармацевтическую деятельность, продавали лекарственные препараты для животных. Как сообщили в управлении, проверка магазина в Кеми была организована после того, как от одной из гражданок поступил сигнал о торговле лекарствами в зоомагазине.

Аналогичная проверка, проведенная в магазине в Надвоицах Сегежского района, выявила, что в местном магазине продавались лекарства для животных с истекшим сроком годности.

Арбитражный суд Карелии оштрафовал оба магазина на 4 тысячи рублей. В управлении Россельхознадзора отмечают, что для того, чтобы продавать медицинские препараты предприятию необходимо получить лицензию на фармацевтическую деятельность.