Два породистых щенка бельгийской овчарки будут служить в УФСИН Карелии

В кинологическую службу карельского управления Федеральной службы судебных приставов прибыли два породистых щенка бельгийской овчарки (порода известна также как малинуа). Об этом сегодня сообщили в пресс-службе ведомства.

Обе шестимесячные собаки получили имена: одну назвали Лидером, вторую — Лукасом. Скоро у них закончится регламентированный карантин и их начнут дрессировать. Щенкам предстоит пройти четырехмесячный курс подготовки, в рамках которого их обучат командам общего послушания («ко мне», «рядом» и так далее).

Кроме того, псов обучат специальным навыкам. В их число входят поиск нарушителя по следу, выборка вещи, обыск местности, защита проводника и задержание нарушителей.