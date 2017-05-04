Два казачьих общества появились в Карелии меньше чем за месяц

Министерство юстиции зарегистрировало в Карелии два новых казачьих общества. 30 марта официально начало работу хуторское казачье общество «Керетское» в Лоухском районе, а 28 апреля – хуторское казачье общество «Сортавальское» в поселке Хелюля.

Таким образом, в Карелии теперь 14 казачьих обществ – в Петрозаводске, Костомукше, а также в Медвежьегорском, Питкярантском, Суоярвском, Олонецком, Кондопожском, Лоухском и Сортавальском районах. Кроме того, в республике есть региональное отделение Общероссийской общественной организации по развитию казачества «Союз Казаков-Воинов России и Зарубежья», а также добровольная казачья народная дружина имени Георгия Победоносца.

Об основных направлениях деятельности казачьих обществ в Карелии можно прочитать в материале «Грудь у них в медалях».