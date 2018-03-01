Два человека получили проездной на троллейбус за счастливый билет

Два человека получили месячные проездные взамен разовых билетов, в которых все цифры одинаковые, сообщает пресс-служба мэрии Петрозаводска.

Проездные победителям лотереи по билетам вручили сегодня в администрации.

Напомним, конкурс проводится администрацией Петрозаводска и муниципальным предприятием «Городской транспорт» в целях популяризации троллейбусного транспорта. Он продлится до конца марта.

Администрация сообщает, что возможно, будет суперфинал конкурса — среди победителей по итогам января, февраля и марта планируют разыграть приз.