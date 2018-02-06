Доступная дача

Президент России Владимир Путин подписал закон о налоговой амнистии. Документ подразумевает множество разных льгот, но, пожалуй, самой резонансной из них является снятие налога на шесть соток: новая норма закона коснется всех дачников-пенсионеров.

Итак, в соответствии с законом о налоговой амнистии теперь налог на участок площадью шесть соток взиматься не будет. Это коснется только льготных категорий граждан — Героев Советского Союза, Героев России, инвалидов I и II групп, инвалидов с детства, ветеранов Великой Отечественной войны и боевых действий, чернобыльцев, «семипалатинцев», а также всех пенсионеров.

Если площадь участка больше, налог начислят на оставшуюся площадь. Таким образом, если у вас в собственности участок площадью восемь соток, налог нужно будет заплатить только за две. Важно, что налоговый вычет за шесть соток можно получить только по одному участку. То есть если льготник имеет несколько участков, он вправе выбрать, за какой из них не платить налог целиком.

Чтобы получить вычет, нужно обратиться к налоговикам до 1 июля 2018 года с уведомлением о выбранном участке. Если же ФНС не получит от человека этого уведомления, вычет налоговая служба применит автоматически – в отношении участка с максимальной суммой налога.

Председатель Ассоциации дачников и садоводов Карелии Наталья Пушкина рассказала «Республике», что в Карелии более 600 садоводческих товариществ, в ассоциацию же входит около 50. Все дачники-пенсионеры, безусловно, будут довольны новым законом.

– Мы все очень рады отмене этого налога. Проблем у садоводческих товариществ очень много. У нас есть товарищества, которым уже более 30 лет, но у них до сих пор нет света. Разумеется, отмена налога очень выгодна пенсионерам: у некоторых из них пенсия по 10 тысяч рублей, средний налог по Карелии за шесть соток – рублей 600 в год. Теперь у льготных категорий граждан появилась еще одна возможность экономить, – рассказала председатель республиканской Ассоциации дачников и садоводов.

Наталья Пушкина также отметила, что налог на землю складывается из кадастровой оценки земли. В каждом СНТ (садоводческое некоммерческое товарищество) она своя: цена на землю варьируется в зависимости от месторасположения участка. Например, самая высокая кадастровая стоимость в Карелии – в Приладожье и Заонежье.

– Сэкономленные на налоге деньги пенсионеры смогут потратить на развитие инфраструктуры в своем СНТ – водоснабжение, электроснабжение вывоз мусора, содержание дорог и прочее. Тратить-то есть куда, – добавила Пушкина.

Как считает бизнес-омбудсмен Карелии Елена Гнетова, отмена налога на шесть соток для пенсионеров – очень позитивное и правильное изменение в нашей стране.

– Любые меры, которые делают жизнь и физических лиц, и индивидуальных предпринимателей проще, очень и очень положительны. Если мы говорим о пенсионерах, возможность не оплачивать налог на шесть соток дает им возможность уменьшать свои расходы и спокойно заниматься садоводчеством на своей земле. В целом отмена налога на шесть соток очень нужна для развития и самозанятых пенсионеров, и для индивидуальных предпринимателей. Подобные изменения в законодательстве очень важны, – отметила Елена Гнетова.

Министр сельского хозяйства Карелии Владимир Лабинов уверен, что снятие налога на шесть соток – это дополнительная забота о пенсионерах.

– Не могу сказать, сдерживал ли как-то этот налог развитие садоводства и дачного бизнеса в Карелии. Но одно знаю наверняка: любое снятие обременений – это благо для пользователей. Забота о пенсионерах – это всегда хорошо и правильно, – заявил Владимир Лабинов.

УФНС предупреждает, что налогоплательщик, выйдя на пенсию, должен сообщить об этом налоговикам. Сделать это можно в любом отделении, предоставив заявление о предоставлении льготы. Ходить в налоговую для этого необязательно: можно направить заявление с помощью сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».

Налоговики рекомендуют представить заявление не позднее 1 апреля 2018 года, чтобы льгота была учтена до исчисления налога за 2017 год. Если же налогоплательщик ранее представлял в налоговую заявление о предоставлении льгот, дополнительно представлять эти сведения не требуется.

Также напомним, что «Республика» недавно писала о подписанном Владимиром Путиным законе о налоговой амнистии. В материале можно узнать, что она под собой подразумевает и кого именно касается.