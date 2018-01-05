Дорожники расчистили проезды к поселкам Пудожского и Суоярвского районов

В начале года движение на трассах Пудожского и Суоярвского районов оказалось парализовано. Из-за обильного снегопада в конце декабря и резкой январской оттепели на дорогах образовался ледяной накат. Через сугробы до поселков не могли добраться грузовики с хлебом, не говоря уже о легковушках. В транспортную ситуацию на востоке и в центре Карелии вмешались республиканские власти.

На проблемных участках теперь работают другие подрядчики. Участок дороги Петрозаводск — Суоярви передали Петрозаводскому ДРСУ. В Пудожском районе генеральным подрядчиком стала фирма «Автодороги Питкяранты».

Сегодня глава Карелии сообщил в соцсетях, что состояние дорог в Пудожском районе за последние два дня удалось улучшить:

«По итогам последних 2 дней удалось улучшить состояние дорог в п.Куганаволок Пудожского района, п.Вегарус и п.Суоёки Суоярвского района. Сейчас к этим населенным пунктам доступен проезд легкового транспорта. На дорогах республики продолжает работать снегоуборочная техника, освобождая проезжую часть от рыхлого снега и наледи, расширяя её».

По словам Артура Парфенчикова, управление автодорог ежедневно проводит мониторинг состояния дорог на основе обращений жителей.