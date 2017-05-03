Дорожники привели в порядок мемориал на трассе в Карелии

Сотрудники Упрдор «Кола» и подрядной организации «Автодороги» отреставрировали мемориал воинам 419-го стрелкового полка в Олонецком районе. Во время субботника покрасили бетонную стелу и оградку, благоустроили цветники и территорию вокруг памятника, сообщили в пресс-службе Упрдор «Кола».

Отметим, что памятную стелу на 315-м км трассы «Кола» установили в 1985 году на месте ожесточенного боевого сражения, которое прошло в ходе наступательной операции по освобождению Олонецкого района. 26 июня 1944 года рота 419-го стрелкового полка 18-й стрелковой дивизии сбила боевое охранение противника и перерезала дорогу Олонец — Петрозаводск. Финны предприняли восемь контратак, чтобы очистить трассу для их отходивших частей. Рота удержала дорогу до подхода главных сил дивизии.