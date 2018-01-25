«Пряжинское»: три месяца спустя

Сегодня сотрудники Министерства сельского хозяйства Карелии проверили работу печально известного молочного хозяйства в Пряже. В сентябре прошлого года оно оказалось в катастрофическом положении: коровы начали голодать из-за нехватки корма, а работники — жаловаться на невыплату зарплаты. В ситуацию пришлось вмешаться республиканскому правительству.

Ферму в Пряже сегодня с инспекцией посетила начальник отдела программ развития сельхозпроизводства Ирина Петрачкова. Встретили ее сотрудники госпредприятия — племенного хозяйства «Ильинское». Именно оно помогло избежать уничтожения фермы в Пряже, купив голодающих животных и взяв в аренду помещения фактически разоренного хозяйства. Работников загибающегося частного хозяйства также взяли на работу.

Лидия Евсеева, зоотехник-селекционер «Ильинского», считает, что сегодня ситуация в «Пряжинском» нормализовалась, стаду ничего не угрожает.

— Сейчас в совхозе стало хорошо: скот накормлен, есть все корма — силос, комбикорм, сено и минеральные добавки. Сегодня в Пряже 161 корова, из них 88 — стельных (беременных — прим. ред.). В «Пряжинском» сейчас коров не оставляют телиться, их увозят в «Ильинское». Это связано с тем, что во дворе, предназначенном для телят, очень холодно, оставлять их там опасно, — рассказала Лидия Евсеева.

Сегодня в «Пряжинском» работают десять человек, в том числе две доярки, три скотника, кормач и тракторист. За последние месяцы коровы стали больше давать молока. В среднем по надойному стаду показатель — 16-17 литров с каждой коровы.

Коровы и впрямь находятся в надлежащем состоянии: ветеринарная служба «Ильинского» провела все обработки стада — всем животным сделали вакцинацию и даже подрезали копыта.

На момент прошлогоднего кризиса в «Пряжинском» было 533 коровы. Большую часть уже перевезли в «Ильинское», расположенное в Олонецком районе. Оставшиеся животные переедут в государственное племенное хозяйство тогда, когда для них будет построен новый двор. Как сообщила Лидия Евсеева, строительные работы уже начались, закончить их планируют в течение этого года, скорее всего, к концу осени.

Виктор Корныхин — ручной кормач. В «Пряжинском» он работает уже 18 лет. Виктор признается, что предыдущий собственник должен ему и его жене (она на ферме работает скотником) около 200 тысяч рублей. Последняя выплата с их стороны была в октябре прошлого года. Притом эти деньги совсем не соответствовали заявленной в договоре зарплате.

— Конечно, очень жалко, что бывшее руководство довело до такого состояния наше предприятие, жалко в первую очередь людей, которые уволились, так и не дождавшись своих денег. А тем, кто остался, повезло, сейчас стало гораздо лучше. Зарплату платят своевременно — дважды в месяц. Претензий никаких нет, — поделился Виктор Корныхин.

Главный зоотехник племенного хозяйства «Ильинское» Надежда Петрова убеждена, что исправить ситуацию в «Пряжинском» действительно удалось, только вот обходится это госпредприятию большой ценой.

— Коров мы кормим дважды в день, как и нужно. Силос и сено возим из «Ильинского»: силос — через день, сено — два раза в месяц. Это, конечно, приносит предприятию дополнительные затраты. Транспортировка корма выходит очень дорогой. Затраты на «Пряжинское» не окупаются. Было бы целесообразнее перевести все стадо к нам, в «Ильинское», — рассказала Надежда Петрова.

Дополнительных денег требует и контроль работы в «Пряжинском». Сюда из Олонецкого района дважды в неделю выезжают сотрудники госпредприятия, чтобы проверить состояние стада.

Сотрудники в Пряже будут работать до тех пор, пока стадо не перевезут в Олонецкий район. Однако всем им директор государственного племенного хозяйства Антонина Жеребцова предложила работать непосредственно в «Ильинском». Обещала даже рассмотреть вопрос с размещением новых сотрудников в общежитии. Пока что никто не согласился.

Стоит также отметить, что, по мнению зоотехников «Ильинского», помещения в АО «Пряжинское» сделаны очень хорошо, все продумано до мельчайших деталей. Раньше это предприятие было самым лучшим в Карелии: многие будущие специалисты в сельскохозяйственной сфере проходили тут практику. Теперь же корпуса «Пряжинского» находятся в запустении: ремонт в последние годы никто не делал — предыдущий собственник, очевидно, считал это ненужным.

Кроме того, прежнее руководство задолжало по зарплате около ста тысяч рублей каждому работнику. На предприятии уже есть конкурсный управляющий, который занимается подготовкой имущества предприятия к продаже. Согласно законодательству о банкротстве, долги по заработной плате должны быть выплачены в первую очередь.

Напомним, что прежних управленцев молочным хозяйством и зверофермой заподозрили в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия. Следователи считают, что эти «эффективные» менеджеры действовали исключительно в своих интересах, не заботясь о будущем предприятия. Как итог — успешное сельскохозяйственное предприятие лишилось 34 миллионов рублей и не смогло погашать кредиты, платить по счетам и накопило долги перед работниками.