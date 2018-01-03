Дороги Пудожского района приведут в порядок в течение двух суток

Сегодня в Пудоже прошло выездное совещание по содержанию районных дорог во главе с вице-премьером Оксаной Чебуниной и и. о. министра транспорта, дорожного хозяйства и связи Дмитрием Кондрашиным.

Обильные снегопады и последующая оттепель конца прошлого — начала этого года сильно ухудшили транспортную доступность двух районов Карелии: Суоярвского и Пудожского. Ситуацию осложнили проблемы с генподрядчиком, обслуживающим дороги. В обоих случаях речь идет о Ремстройкомплекте», на субподряде у которого был ГУП РК «Мост».

Эта организация в силу экономических причин не могла нормально убирать дороги от снега и льда. В результате, на трассах образовался ледяной накат до полуметра высотой. Некоторые населенные пункты оказались отрезаны, прервался подвоз продуктов.

В ситуацию экстренно вмешались республиканские власти. Обслуживание части трассы Петрозаводск -Суоярви передали Петрозаводскому ДРСУ. В Пудожском районе 22 декабря был заключен договор с новым генподрядчиком, ООО «Автодороги Питкяранты». За это время фирма, в основные обязанности которой входит обслуживание федеральной трассы А-119, выделила семь единиц техники и освободила из снежного плена все населенные пункты Пудожского района. В частности, поселки Водла, Приречный, Стеклянное. Сейчас дорожные рабочие борются с остатками наката. Единственные места, куда проезд сегодня осложнен, остаются последние 26 километров до Куганаволока, где не проехать легковушкам, и 600 метров бесхозной дороги до поселка Чернореченский. В нем живут порядка 200 человек, к которым сегодня не может пройти хлебовозка. На совещании подрядчик обещал, что сегодня фронтальный погрузчик «пробьет» проезд.

Оксана Чебунина заявила, что, если не будет снегрпадов, вче дороги района приведут в порядок в течение ближайших одних-двух суток. Также вице-премьер отметила, что правительство Карелии находится на постоянной связи.