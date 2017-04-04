Дорога к пункту пропуска «Вяртсиля» стала федеральной

Подъездная дорога к МАПП «Вяртсиля» протяженностью в 53 километра передана в оперативное управление Федеральному казенному учреждению «Управление автомобильной магистрали Санкт-Петербург – Мурманск Федерального дорожного агентства». Дорога вошла в состав федеральной трассы А-121 «Сортавала», сообщает пресс-служба правительства Карелии.

В планах Упрдор «Кола» в ближайшие годы капитально отремонтировать дорогу на всем ее протяжении. В 2017 году будет разработана проектная документация на участки с 0 по 16 км, с 16 по 29 км, а в 2017-2018 годах на оставшиеся участки: с 29 по 42 км, с 42 по 54 км. На эти цели из федерального бюджета предусмотрено соответствующее финансирование.

Предстоящим летом Упрдор «Кола» выполнит работы по устранению деформаций на проезжей части новой федеральной автодороги. Кроме того, планируется установить недостающие дорожные знаки, а также вырубить кустарник в полосе отвода для нормативной видимости.