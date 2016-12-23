Дополнительные электрички появятся на юге Карелии

В 2017 году в расписании пригородных поездов появятся дополнительные составы сообщением Сортавала – Кузнечное — Сортавала. Электрички будут курсировать по пятницам и воскресеньям. Таков результат переговоров председателя Госкомитета Карелии по транспорту с перевозчиком — Северо-Западной пригородной пассажирской компанией. Кроме того, график движения дополнительных пригородных поездов составляется с учетом возможной пересадки на электрички Санкт-Петербург — Кузнечное – Санкт-Петербург.

«Впервые удалость заключить подобное соглашение в столь ранние сроки, что говорит о плодотворном сотрудничестве ОАО «СЗППК» и правительства республики», — подчеркнул Виктор Дроздов.