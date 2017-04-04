Дом купца Пименова в Петрозаводске передадут в собственность РПЦ

Историческое здание — дом купца Пименова в Петрозаводске, в котором сейчас размещается гинекологическое отделение, будет передано РПЦ, управлению Карельской епархии. Это произойдет после того, как откроется новый перинатальный центр в Петрозаводске, куда переедет часть существующих служб женской консультации, роддомов и Республиканской больницы.

О реорганизации в Петрозаводске системы родильных домов, консультаций, лечения и реабилитации беременных и родивших женщин рассказала заместитель премьер-министра карельского правительства Валентина Улич на встрече, посвященной ходу строительства перинатального центра в Петрозаводске.

Как рассказала Валентина Улич, в Петрозаводске сегодня работают два роддома: один находится на улице Льва Толстого, и он частично выполняет функции перинатального центра. Второй — роддом на улице Кирова. Когда будет открыт перинатальный центр в Петрозаводске, то все службы из здания на Льва Толстого переедут в новый центр. Роддом на улице Кирова реорганизовывать не будут.

— Рассматриваются несколько вариантов, что будет размещено в здании на улице Льва Толстого. Самый реальный — это женская консультация. Сейчас она находится на улице Кузьмина, — сказала Валентина Улич.

Что разместится в последующем в здании на улице Кузьмина, пока не ясно, сообщила заместитель премьер-министра. Сейчас оно находится в оперативном управлении роддома имени Гуткина. По словам Улич, решение об использовании этого здания будет приниматься совместно с городом.

Гинекологическое отделение, которое находится в историческом здании на улице Луначарского, будет также реорганизовано. Часть служб переведут в новый перинатальный центр, часть — в отделенческую больницу РЖД, после чего бывший дом купца Пименова передадут епархии.

— По крайней мере это здание исторически принадлежит епархии, и поэтому такие договоренности у нас уже были еще с владыкой Мануилом, — сообщила Валентина Улич.

В настоящее время бывший дом купца Пименова на Луначарского находится в республиканской собственности, в оперативном управлении первого роддома.