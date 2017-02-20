Добровольно и с песней

В Карелии будут готовить волонтеров для Всемирного фестиваля молодежи в Сочи. Теперь уже официально: соглашение об этом подписали лидер карельских добровольцев Дарья Маковецкая и сопредседатель ассоциации волонтерских центров Артем Метелев.

— Когда шла отборочная кампания, наши волонтеры совершили чудо, — рассказала Дарья. – Они просто завалили новостную ленту всемирного фестиваля постами о том, что они хотят этот центр и ждут фестиваль. Мне кажется, что это тоже очень сильно повлияло на мнение организаторов.

Карельский центр подготовки стал одним из двадцати по стране, заявки от кандидатов поступают со всего Северо-Запада. Правда, сколько их, Дарья Маковецкая еще не знает: базы с личными данными потенциальных волонтеров должны прийти только на этой неделе.

Добровольцев будут готовить по трем направлениям. Первое из них – основы волонтерства, второе – командообразование. Третий блок – функциональное обучение: волонтеры освоят одну из 13 специализаций, по которым будут работать на фестивале.

Для волонтеров из других городов и регионов обучение будет дистанционным, главные условия — возраст от 18 лет, знание языков и готовность помогать. Опыт волонтерства не обязателен, зато необходимы желание научиться, сообразительность и запас позитива.

Открытие центра подготовки волонтеров в Карелии. Фото: пресс-служба правительства. Открытие центра подготовки волонтеров в Карелии. Фото: пресс-служба правительства. Открытие центра подготовки волонтеров в Карелии. Фото: пресс-служба правительства. Открытие центра подготовки волонтеров в Карелии. Фото: пресс-служба правительства. Открытие центра подготовки волонтеров в Карелии. Фото: пресс-служба правительства.

На церемонию открытия центра пришел врио главы Карелии Артур Парфенчиков, который поздравил карельских добровольцев с отличным результатом:

— Это очень почетно, что первым сертифицированным центром по подготовке волонтеров стала Карелия. Непросто заслужить право быть волонтером, но, наверное, вдвойне сложнее заслужить право учить других. Такое доверие оказывается исключительно профессионалам, доказавшим свои способности в этом направлении.

Заявки на участие в фестивале в качестве волонтера можно подавать до 31 марта. Для тех, кто еще сомневается: