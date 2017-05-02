Для работы с женщинами в СИЗО в Петрозаводске используют технику мандал

В СИЗО № 1 в Петрозаводске улучшают эмоциональное состояние женщин с помощью мандал. Эта техника арт-терапии используется для оздоровления и исцеления психики.

В практической работе с заключенными метод создания мандал хорошо себя зарекомендовал.

— Женщины разных возрастов с радостью посещают занятия, ведь этот метод не имеет возрастных рамок и не требует опыта в творческой деятельности. Создание мандалы, как правило, успокаивает женщин, они на время погружаются в состояние созерцания и творчества, — рассказали в пресс-службе УФСИН Карелии.

Отметим, что мандала — это сакральное схематическое изображение, используемая в буддийских и индуистских религиозных практиках.