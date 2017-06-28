Директором Президентского кадетского училища в Петрозаводске станет Андрей Макаревич

Приказом статс-секретаря — заместителя министра обороны России Андрей Макаревич назначен на должность начальника Президентского кадетского училища в Петрозаводске. С 1 июля он приступает к своим обязанностям, рассказал «Республике» назначенный руководитель образовательного учреждения.

Отметим, Андрей Макаревич имеет высшую квалификацию летчика-снайпера. В 1990-е он был командиром эскадрильи 159-го гвардейского истребительного авиаполка в Бесовце. После этого он работал гендиректором аэропорта «Петрозаводск», начальником Северо-Западной авиабазы. Был помощником ректора ПетрГУ и советником главы Карелии.

Напомним, Президентское кадетское училище откроет свои двери 1 сентября для первых 360 обучающихся. Набор в кадеты уже завершен. Сейчас набирают педагогов. В настоящее время продолжается строительство помещений училища: возводят учебно-административный корпус с медпунктом, книгохранилищем на 35 тысяч томов, учебными аудиториями и актовым залом на 600 мест, а также трехэтажную столовую, где будут парикмахерская, магазин, три общежития и спортивный комплекс с гимнастическим, борцовским, игровым и тренажерным залами и даже электронный тир.