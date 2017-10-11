Директор заповедника на севере Карелии выплатил штраф в 30 тысяч рублей

Директор заповедника «Костомукшский» выплатил 30 тысяч рублей штрафа за нарушение Закона «О защите конкуренции». Штраф ранее вынесло УФАС Карелии. По мнению антимонопольщиков, директор не имел права заключать контракт со строительной фирмой без проведения торгов. В результате ООО «Теком Проф» реконструировало лабораторно-музейный корпус заповедника с нарушением федерального законодательства. Антимонопольщики признали виновным в этом директора учреждения и выписали ему штраф в 30 тысяч рублей.

Последний сослался на крайнюю необходимость этой ситуации, на то, что он не является субъектом административной ответственности за нарушение антимонопольного законодательства, в материалах дела отсутствуют доказательства его вины, и последовательно обжаловал решение УФАС в Костомукшском горсуде и Верховном суде республики. Обе инстанции оставили решение антимонопольщиков без изменений, пишет пресс-служба регионального УФАС.