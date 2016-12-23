Директора магазина SPAR оштрафовали за наём сотрудников другой фирмы

Прокуратура Костомукши проверила работу супермаркета SPAR, зарегистрированного в городе горняков как ООО «ТД Интерторг». Надзорный орган выяснил, что в торговой точке работают не только сотрудники самого «ТД Интерторг», но и служащие некоего ООО «Ворк Сервис». Фактически пришлых работников контролировал сам директор супермаркета, поскольку никаких договорных отношений между юрлицами «ТД Интерторг» и «Ворк Сервис» не было.

Таким образом, директор супермаркета SPAR использовал заемный труд, запрещенный российским законодательством. За это его оштрафовали на две тысячи рублей, пишет прокуратура Карелии.