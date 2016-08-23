Директора лагеря «Золото белого моря» выпустили под подписку о невыезде

Директора детского лагеря «Золото Белого моря» Дениса Орлова, обвиняемого в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, освободили под подписку о невыезде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвокат Орлова Алису Образцову. Следователь не стал выходить в суд с ходатайством о продлении в отношении обвиняемого срока домашнего ареста.

Адвокат отметила, что в настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Следователем назначено пять комплексных экспертиз, четыре из которых по медицинский документам, изъятым в лагере, одна по спасательным жилетам, касающаяся их соответствия требованиям безопасности.

Напомним, Денис Орлов был задержан 23 июня в рамках уголовного дела о нарушениях в лагере «Золото Белого моря». Ему уже предъявлено официальное обвинение. Наказание по нему предусматривает штраф в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей или лишение свободы на срок до 6 лет со штрафом.

По данным следствия, при организации работы туристической программы и палаточных лагерей выявлены многочисленные грубейшие нарушения требований санитарно-эпидемиологических норм, что свидетельствует об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Лагерь, в котором находилось более 50 детей, расположен на острове Сидоров в Белом море. Отдых по туристической программе организовал ООО «Золото Белого моря», которое является туроператором.

Отметим, проверка детских лагерей в Карелии была организована после трагедии на Сямозере, где 18 июня во время водного похода погибли 14 детей.