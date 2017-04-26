Директора компании оштрафовали за зарплату ниже МРОТ

Кондопожская прокуратура обнаружила грубые нарушения трудового законодательства в ООО «Гермес». Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Карелии.

По данным надзорного ведомства, в январе 2017 года два работника предприятия получали зарплату ниже минимального размера, установленного в республике. Им же совершенно не платили денег с 1 по 8 января.

Учредителю компании внесли представление, виновного сотрудника привлекли к дисциплинарной ответственности. Руководителя предприятия трудовая инспекция оштрафовала на десять тысяч рублей.