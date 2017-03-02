Директор школы № 48: «Охрана не мешала родителям записывать детей в первые классы»

Директор школы № 48 Ольга Молинская прокомментировала ситуацию с иском, который подала мама будущей первоклассницы из Петрозаводска. Напомним, женщина заявила, что у школы дежурили сотрудники ЧОП и пропускали внутрь тех, кто записался в очередь в соцсети, игнорируя при этом живую очередь. Из-за этого ее дочь якобы не попала в список зачисленных.

Ольга Молинская рассказала, что у школы действительно дежурила охрана, которую она лично пригласила для обеспечения порядка во время записи в первые классы. Однако в движение очереди охранники не вмешивались.

— На территорию школы и в саму школу пускали всех желающих, — пояснила директор. – Охранники никак не вмешивались в процедуру приема заявлений. С нашей стороны вообще никакой пропускной системы не было. Очередь организовали родители и сами же следили за ее соблюдением. Они, кстати, очень спокойно стояли около школы, никому не мешали, был полный порядок: ни толкотни, ни ругани.

У мамы, которая подала иск, заявление приняли по всем правилам, уверяет директор школы. Но количество мест было ограничено: школа смогла принять только первых 120 детей.

Теперь мама девочки пытается добиться, чтобы результаты записи аннулировали, заседание в горсуде назначено на 14 марта. По словам Ольги Молинской, некоторые родители, чьи дети в сентябре должны пойти в 48-ю школу, готовы подать на женщину встречный иск.