Директор муниципального предприятия заплатит штраф за невыплату зарплаты своим работникам

Прокуратура добилась выплаты заработной платы двум бывшим работникам муниципального предприятия «Пудожское ЖЭУ». Об этом сообщается на сайте ведомства.

В ходе прокурорской проверки установлено, что с сентября этого года перед двумя уволенными работниками у предприятия образовалась задолженность на общую сумму 53 тысячи рублей. Эти деньги им не выплатили при увольнении.

В связи с выявленными нарушениями трудовых прав граждан прокуратура района вынесла в отношении директора МУП «Пудожское ЖЭУ» постановление о возбуждении дела об административном правонарушении.

Постановлением Трудовой инспекции Карелии руководителю предприятия назначен штраф в размере 10 тысяч рублей.

Задолженность по заработной плате перед бывшими работниками погашена в полном объеме.