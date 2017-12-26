Девушке-сироте из Сортавалы вручили ключи от квартиры

Жительница Сортавалы Мария Орлова получила ключи от квартиры, которую государство выделило ей как сироте, оставшейся без попечения родителей. Со скорым новосельем девушку поздравил глава района Леонид Гулевич, сообщает пресс-служба правительства Карелии.

Мария ждала положенное по закону жилье с 14 лет. В мае прошлого года она обратилась в приемную президента России и попросила посодействовать в предоставлении ей квартиры. В результате в ближайшее время она переедет в собственное жилье вместе со своим маленьким сыном.

— Я желаю, чтобы в вашем доме было место только любви, радости, счастью, — обратился к Марии Леонид Гулевич. Девушка, в свою очередь, поблагодарила руководство района, республики и страны за положительное решение вопроса, понимание и подержку.

Всего в 2017 году администрация Сортавальского района представила восемь квартир гражданам, которые ранее относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На приобретение жилья из федерального и республиканского бюджетов выделили более 10 миллионов рублей.