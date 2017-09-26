Детский сад в селе Деревянное закрыли из-за холода

Жители села Деревянное Прионежского района Карелии рассказали, что у них закрыли единственный детский сад.

По словам директора школы Наталии Изотовой, в чьем ведении находится дошкольное учреждение, причиной закрытия стали жалобы местных жителей в прокуратуру на холод в группах. Проверка Роспотребнадзора подтвердила, что санитарные нормы в части температурного режима не выполняются, и в понедельник детский сад закрыли для приема детей.

Котельная Деревянного заработала только накануне, когда в Петрозаводске и Прионежском районе официально начался отопительный сезон. По словам директора, если сегодня помещения садика успеют прогреться до нужной температуры, учреждение завтра откроют.