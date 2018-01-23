«Детские» деньги в Карелии можно будет получать по месту жительства

На заседании комитета по здравоохранению и социальной политике парламентарии обсудили инициативу главы Карелии, который предложил передать вопрос ежемесячных выплат для граждан, воспитывающих первого ребенка и находящихся в сложном материальном положении, уполномоченному органу на местах. Депутаты поддержали это предложение.

В случае принятия изменений в республиканский Закон «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» на сессии Заксобрания эти полномочия будут переданы в центры социальной работы районов Карелии. Предложенное нововведение позволит гражданам, претендующим на получение этого вида социальной помощи, оперативно по месту жительства подать все необходимые документы, не направляя их в курирующее министерство и не ожидая ответа из Петрозаводска.

Напомним, подобная ускоренная процедура теперь действует и в отношении признания граждан нуждающимися в социальном обслуживании. Благодаря инициативе Карелии эта норма сейчас применяется на территории всей России. Соответствующий закон был подписан президентом страны в конце прошлого года.