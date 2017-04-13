Дети стали чаще получать травмы дома

Количество бытовых травм в 2016 году по сравнению с 2015 годом выросло с 169 до 238 случаев сообщается на сайте министерства здравоохранения Карелии.

Существенное место среди бытовых травм занимают ожоги – от небольших до значительных и глубоких, требующих оказания медицинской помощи в федеральных клиниках, – рассказала главный педиатр Карелии Мария Громова. – Ожоги происходят, как правило, в результате воздействия открытого огня, электрической дуги или кипятка. В прошлом году двое детей были направлены санавиацией в федеральные ожоговые центры, 15 детей доставлены в Петрозаводск из районов Карелии для оказания специализированной медицинской помощи в Детской республиканской больнице.

В прошлом году в Детскую республиканскую больницу госпитализировано 50 детей с ожогами, 7 детей, пострадавших от укусов змей, 196 – с черепно-мозговыми и 514 – со скелетными травмами. В амбулаторных условиях медицинская помощь оказана 359 детям, получивших переломы, 86 – черепно-мозговые травмы, 67 – ожоги, 49 – укусы животных. Большинство детей – 320 человек – получили травмы на улице, 78 — травмировались в школе, 45 – во время занятий спортом, 29 – пострадали в ДТП.

По словам представителей Минздрава, число уличных травм заметно увеличивается в мае и июне и в сентябре и октябре.