Детей-сирот из Карелии приглашают для участия в шоу на федеральный канал

НТВ принимает заявки на участие в международном телевизионном проекте «Ты супер!». В вокальном соревновании могут проявить свои таланты дети из детских домов, школ-интернатов, приемных и опекунских семей. Подать заявку можно на сайте телекомпании до 20 октября.

Будущие участники проекта пройдут отбор в процессе удаленного кастинга. Сам конкурс будет проходить в Москве. Все расходы на проезд, проживание и питание детей и их сопровождающих берет на себя организаторы. Во время учебного года будут организованы занятия с детьми по общеобразовательной программе.