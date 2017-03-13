Десять безработных освоят новую специальность для Онежского судостроительного завода

Сегодня в Индустриальном колледже открылась группа профобучения для Онежского судостроительно-судоремонтного завода, специальность – слесарь-монтажник судовой. В группе десять человек, все они бывшие безработные, которые находились на учете в Центре занятости и получали пособие.

Новая группа создана при взаимодействии Министерства соцзащиты, труда и занятости Карелии, Онежского судостроительного завода и Индустриального колледжа. Студентов ждут 360 часов обучения, из них только около 100 часов теории, остальное время – практические занятия на заводе с профессионалами.

Курировать группу будет сотрудник отдела кадров Онежского судостроительного завода Екатерина Колнышева. Она сообщила, что зарплата будущих судовых слесарей-монтажников будет от 25 тысяч рублей. Также у сотрудников будет полный социальный пакет и возможность карьерного роста.

Илья Андреев уже имеет специальность: он машинист дорожно-строительных машин. Работать в этой должности ему не нравится, много командировок. Выбранную специальность считает интересной и перспективной.

– Сейчас много говорят о возрождении Онежского судостроительного завода, о государственной поддержке. Я уверен, что работать там будет очень интересно. Говорят, заказов у завода хватает, зарплату обещают хорошую, – рассказал Илья Андреев.

Евгений Кериков по образованию повар-кондитер. Готовить он любит, но только дома и для своих. Стать судовым слесарем-монтажником Евгений решил потому, что ему всегда нравилось заниматься механикой.

– У меня есть опыт работы на станке плазменной резки. Я решил получить более перспективную специальность. Да и все, что связано с судостроением, мне интересно. Возможность нельзя упускать, тем более обучение бесплатное, – поделился Евгений Кериков.

Михаил Васильев окончил медвежьегорское училище и получил диплом автомеханика. По специальности не работал, трудился на мебельном производстве.

– Я работал мебельщиком без оформления – ни тебе отпуска, ни больничного, ничего. На Онежском судостроительном заводе обещают очень хорошие условия – полный соцпакет. Обучение бесплатное – нельзя было не согласиться, – рассказал Михаил Васильев.

Студенты группы будущих слесарей-монтажников во время двухмесячного обучения будут получать стипендию, равную пособию по безработице. Обучать новой специальности (в теории) будут преподаватели Индустриального колледжа. Сергей Скопец расскажет о слесарном деле и материаловедении, а Галина Зяблицева – о судостроении.

Практику на Онежском судостроительном заводе новые студенты начнут проходить уже 28 марта.

Напомним, Онежский судостроительный начал активное производство несколько лет назад. 21 февраля завод спустил на воду катер «Евгений Васильев». Это уже четвертое созданное на заводе лоцмейстерское судно.