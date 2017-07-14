Депутаты Петросовета заставили подрядчика переделать участок асфальта

Депутаты Петросовета, общественные контролеры и вице-мэр Петрозаводска Юлия Мизинкова проинспектировали ход дорожных работ на улицах Пушкинской и Сулажгорской.

На Пушкинской улице подрядчик — компания «Автодорстрой» — срезает асфальт в рамках ямочного ремонта – там работает дорожная фреза, прибывшая в Петрозаводск несколько дней назад.

— Большую фрезу привезли из Санкт-Петербурга, были небольшие проблемы в связи с превышением по весовому контролю, но этот вопрос решили и она теперь работает в городе, — сказал член постоянной комиссии Петросовета по ЖКХ Дмитрий Романов. – Но мы уже сейчас видим, что на технике эмблема «РемСтройКомплекта». Мы опасаемся, что здесь работают те же люди, что работали в прошлом году: с этой компанией были проблемы.

По словам депутата, народные избранники и общественные контролеры будут внимательно следить за работой подрядчика. Напомним, в прошлом году проведенный компанией РСК ремонт дорог вызвал у городских властей множество вопросов.

На Сулажгорской, где идет полный ремонт дорожного покрытия, часть асфальта уже уложена. Этими работами по договору субподряда занимается компания ПСК-Строитель, хорошо зарекомендовавшая себя в прошлом году. Тем не менее общественные контролеры обнаружили на месте участок асфальта длиной в полтора метра, уложенный с нарушением требований ГОСТа.

По словам Дмитрия Романова, стандарты предписывают укладывать асфальт, пока его температура не опускается ниже 110 градусов по Цельсию. Именно в таком состоянии его должен утрамбовывать каток. Однако на Сулажгорской улице из-за задержки в поставках асфальта каток вовремя не утрамбовал полутораметровый участок.

— Мы связались с дорожным отделом городской администрации и обозначили проблему. Сотрудники администрации оперативно связались с руководством компании, выполняющей работы, и уже через пять минут рабочие начали срезать асфальт и укладывать его заново. Это показало, насколько оперативно мы можем взаимодействовать с мэрией и подрядчиком, — прокомментировал ситуацию Дмитрий Романов.

В целом депутаты положительно оценили ход дорожного ремонта. Как отметил Виталий Голов, народные избранники продолжат контролировать его и будут реагировать на любые выявленные общественными контролерами недостатки.