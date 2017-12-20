Депутаты Петросовета увеличили предельный тариф для поездок на троллейбусе

Депутаты Петросовета проголосовали за увеличение предельного тарифа за проезд в троллейбусах. С 1 января он вырастет на 5 рублей и составит 25 рублей.

Согласно пояснительной записке, себестоимость проезда в электротранспорте в следующем году составит 30,28 рубля. Разницу между себестоимостью и предельным тарифом муниципальному предприятию «Городской транспорт» будут возмещать из бюджета.

При этом депутаты не стали увеличивать стоимость проездных билетов для студентов и школьников. Они будут по-прежнему стоить по 400 рублей.

Отметим, что в проекте бюджета на будущий год заложена субсидия МУП «Городской транспорт» в размере 83,6 миллиона рублей.