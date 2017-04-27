Депутат Заксобрания обратилась в Конституционный суд по жалобе избирателя

Первый вице-спикер Законодательного собрания Ольга Шмаеник попросила Конституционный суд Карелии проверить на соответствие Конституции два закона. Об этом сообщили в пресс-службе карельского парламента.

Речь идет о положениях законов «О социальной поддержке отдельных категорий граждан и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Республики Карелии» и «Об образовании».

Обратиться в суд Шмаеник решила после обращения жительницы Пряжинского района. Женщина проработала 9,5 года педагогом в школе и 9,5 года в местном Доме культуры. Ее общий трудовой стаж, таким образом, составляет 19 лет. Однако действующие законы не позволяют суммировать стаж в образовательных и культурных учреждениях, что позволило бы женщине получать льготы в сфере ЖКХ.

— Если бы человек до выхода на пенсию проработал педагогом не в образовательной, а в другой государственной или муниципальной организации в сельской местности (например, педагогом в центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей), весь стаж рассчитывался бы на основании республиканского закона о социальной поддержке отдельных категорий граждан, — отметила Шмаеник. — То есть его можно было бы суммировать с годами, которые ветеран отработала в сфере культуры на селе. Но так как речь идет о педагогическом стаже в образовательной организации за пределами городов – в этом случае для установления льготы применяются положения Закона «Об образовании». Правовой нормы, которая бы позволила объединить трудовой стаж, подпадающий под действие разных законов, в республике нет.

Конституционный суд начал производство по обращению депутата.