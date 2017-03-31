Деньги на памятник Ирине Федосовой собирали на благотворительном концерте

Благотворительный концерт по сбору средств на памятник известной карельской сказительницы Ирине Федосовой прошел накануне в карельской филармонии.

Перед зрителями выступили фольклорные коллективы, а в фойе мастера продавали сувениры ручной работы. Собранные средства пойдут на создание памятного знака в честь сказительницы.

По словам руководителя общественной организации «Заонежье» Валентины Сукотовой, собрать нужно 2 миллиона рублей, а макет памятника будет разработан на основе фотографии Ирины Федосовой, которая запечатлена сидящей на камне в народном костюме.

В ближайшее время на сайте Минкульта Карелии должна появиться информация о банковском счете, на который все желающие смогут перечислить свои пожертвования.

В этом году исполняется 190 лет со дня рождения сказительницы, но инициаторы сбора надеются собрать деньги и установить памятник только через 5 лет к 195-летию Ирины Андреевны Федосовой. По замыслу организаторов, памятник появится в исторической части застройки Петрозаводска на улице, носящей имя сказительницы.