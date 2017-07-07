День единого приема граждан пройдет завтра в Карелии

Завтра в Карелии пройдет День единого приема граждан. Врио главы республики Артур Парфенчиков проведет его в Лоухском и Кемском районах, а члены правительства и республиканские министры – в остальных муниципалитетах региона.

Представители республиканской исполнительной власти пообщаются сначала с теми, кто записался на прием заранее, а после – с теми, кто записаться не успел.

Прием будет проводиться по принципу «до последнего заявителя»: двери будут открыты до тех пор, пока представители власти не выслушают каждого, кто пришел на встречу. Ветераны войн, инвалиды всех категорий принимаются вне общей очереди. Заявителям необходимо иметь с собой паспорт.