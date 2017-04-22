День единого приема граждан начался в Карелии

Сегодня в 11.00 в Карелии начался день единого приема граждан по инициативе врио главы региона Артура Парфенчикова.

Граждан принимает не только сам Парфенчиков, но и его заместители, члены правительства, руководители министерств, госкомитетов и управлений. Прием граждан также идет непосредственно в органах власти республики – там его проводят заместители министров, руководители отделов и структурных подразделений.

Всего на прием в региональное правительство записалось 350 человек. Каждому жителю назначено определенное время.

Как сообщает наш корреспондент с места событий, первым посетителем Артура Парфенчикова сегодня стал Николай Татти – депутат из Питкяранты. Он пришел на прием с просьбой решить вопрос об объединении районной и городской администраций в Питкярантском районе. По его словам, это позволит сэкономить только до 18 года около 20 миллионов рублей. Парфенчиков отметил, что этот вопрос находится вне компетенции региональных властей, однако такие инициативы находят поддержку властей Карелии.

Как отмечает пресс-служба правительства, ко дню единого приема граждан присоединились и другие структуры, например, республиканское отделение Пенсионного фонда России. А в карельском филиале Президентской академии проходит прием в Молодежной общественной приемной.