Демография: перезагрузка

Президент России Владимир Путин 28 ноября на заседании Координационного совета национальной стратегии действий в интересах детей отметил необходимость «перезагрузки» демографической политики в стране. Глава государства озвучил ряд социально значимых инициатив, направленных на поддержку семей в России.

«Перезагрузка» демографической политики в стране будет заключаться и в продлении уже доказавшей свою эффективность программы маткапитала, и в создании совершенно новых видов соцподдержки. Они, кстати, уже начали действовать.

Продление программы маткапитала Программа материнского капитала должна была завершиться в конце 2018 года. Однако Владимир Путин предложил продлить ее еще на четыре года. Таким образом, она будет действовать до конца 2021 года. Глава государства также предложил ввести дополнительные возможности использования маткапитала – средства из него можно будет получать в виде ежемесячных выплат тем семьям, которые в этом нуждаются.

Специпотека для семей Владимир Путин предложил запустить специальную программу ипотечного кредитования для семей, в которых с 1 января 2018 года родится второй или третий ребенок. Теперь семьи, покупая жилье на первичном рынке или рефинансируя ранее полученные ипотечные кредиты, смогут рассчитывать на субсидирование государством процентной ставки сверх 6% годовых.

Поддержка первенцев С января 2018 года в России установлена ежемесячная денежная выплата семьям при рождении первенца. Она будет выплачиваться, пока ребенок не достигнет возраста 1,5 лет. Сумма выплат исчисляется из размера прожиточного минимума, установленного в регионе. На пособие могут рассчитывать малоимущие семьи, в которых среднедушевой доход не превышает полтора размера прожиточного минимума.

Поликлиники и ясли Глава государства акцентировал внимание на состоянии детских поликлиник. На их ремонт требуется около 50 миллиардов рублей, однако, по мнению Путина, регионы не смогут сами покрыть расходы, поэтому средства на эти цели будут направлены из федерального бюджета. Ожидается, что в ближайшие три года из него будет выделено 30 миллиардов рублей. Кроме того, президент выступил за быстрое решение проблем с очередями в яслях. Более 326 тысяч ясельных мест запланировано создать в предстоящие два года.

«Республика» спросила у местных общественников, насколько важны новые социальные инициативы и какая из них наиболее актуальна для Карелии. Кто-то считает, что поддержка первенцев позволит родителям больше времени проводить с семьей, а кто-то уверен, что новая ипотечная спецпрограмма повысит рождаемость в нашем регионе.

Денис Рогаткин, координатор юниорского союза «Дорога»

— У меня положительное отношение ко всем социальным инициативам президента. Остается только радоваться тому, что теперь семьи смогут получить эту поддержку. Им станет гораздо легче воспитывать своих детей. Думаю, не нужно напрямую связывать эти инициативы с ростом рождаемости. Ведь поддержка молодых семей – это в первую очередь хорошо в гуманитарном смысле. Мне кажется, что инициативы Путина направлены не столько для улучшения демографии, сколько для улучшения уровня жизни. Родители станут менее задерганными, перестанут подрабатывать по вечерам и станут больше времени проводить со своими детьми. По-моему, поддержка первенцев – это наиболее важная поддержка для жителей Карелии.

Екатерина Никитина, президент благотворительного фонда «Доброе сердце»

— Это просто потрясающие программы поддержки для семей. Все это, безусловно, повысит рождаемость в нашем регионе и улучшит качество жизни. Мне кажется, самая главная социальная инициатива президента – создание ипотечной спецпрограммы, потому что со всем остальным люди худо-бедно справляются, а вот проблемы с жильем остаются. Ведь если жилье станет доступным, рождаемость повысится. В новые квартиры захочется привести и первенца, и второго и даже пятого ребенка.

Юлия Тубис, руководитель благотворительного фонда имени Арины Тубис

— Меня как маму маленького ребенка новые инициативы президента очень радуют. Все эти социальные программы по-настоящему дают возможность семьям, не имеющим хорошего достатка, завести детей. И поэтому, на мой взгляд, поддержка первенцев – очень актуальная помощь и для России в целом и в частности для нашей республики. Но в то же время я не могу сказать, что ипотечная спецпрограмма менее значима для нас: сейчас многие семьи не могут приобрести собственное жилье. А понижение процентной ставки до 6% годовых – это хороший повод переехать из, например, съемного жилья в свое.

Надежда Варлевская, председатель правления НКО по поддержке жителей села «Ручей жизни»

— Думаю, все новые социальные инициативы Владимира Путина будут хорошей поддержкой для развития всех социальных слоев, особенно тех, которые проживают в деревнях и селах. Хотелось бы, чтобы молодежь оставалась на селе. Теперь люди смогут получить поддержку на первого ребенка. Это, безусловно, повысит рождаемость. Также, думаю, что ипотечная спецпрограмма тоже очень поможет молодым: многие ведь проживают с родителями или живут в съемном жилье. В таких условиях очень сложно решиться на детей.

Андрей Пахомов, член Общественной палаты Карелии

— Социальные инициативы Владимира Путина – это очень позитивные моменты для всей страны. Сейчас в период экономического кризиса поддержка семей с маленькими детьми очень актуальна, тем более что в настоящее время в России есть проблемы с демографией. Я считаю, что из всех новых видов поддержки нельзя назвать приоритетную. Их нужно оценивать в комплексе. Но точно могу сказать, что для Карелии в частности этот комплекс мер очень полезен. Это поможет сделать так, чтобы молодежь не уезжала из нашей республики.