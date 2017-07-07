Дело добровольное

Сегодня команда волонтеров отправляется на Соловки. На неделю: обустраивать территорию кемпинговой зоны рядом с Соловецким подворьем, помогать на кухне и в трапезной, работать с туристами.

— Проект наш имеет светский характер, — говорит Даша, — но с возможностью погрузиться в православие. Будем неделю жить без интернета и одновременно готовить информационные материалы для соцсетей. Вернемся и соберем презентацию для других волонтеров — о Соловках, о возможности здесь поработать и окунуться в совершенно особенную атмосферу.

Волонтеры центра работают на самых разных городских мероприятиях, принимают гостей, водят экскурсии. Маршрут, говорят, надо выбирать аккуратно: с фасада Петрозаводск неплох, а вот от дворов лучше держаться подальше.

Сегодня в городе создано общественное движение в поддержку закона о столичном статусе Петрозаводска. Появилась страница в социальной сети, зарегистрирована петиция на сайте Change.org. Общественники призывают власти Карелии и Петрозаводска организовать общегородской опрос: нужен ли Петрозаводску официальный статус столицы?

Что думает об этом Дарья Маковецкая?

— Я считаю, нужно больше информации из разных источников, чтобы сформулировать свою позицию. Что даст Петрозаводску столичный статус? Нужно ли за него бороться? Мне было бы интересно услышать мнение самых разных людей: и научного сообщества, и чиновников, и активных граждан.

Я бы всех собрала и открыто пообщалась, чтобы сформировать общее мнение. Да, надо действовать! А если нет — то почему? Что нужно сделать, что изменить, чтобы работать дальше? Вот это бы моя тактика была.

И к этому я призываю всех: чтобы каждый человек для себя четко определил, нужен ли Петрозаводску столичный статус? За или против? Почему? Только тогда мы можем прийти к какому-то конструктивному решению.

— Дарья, ваш центр занимается очень современными вещами. А Петрозаводск, на ваш взгляд, — современная столица?

— Могу сказать как просто человек, как Даша Маковецкая, которая побывала во многих городах России (с разными бюджетами, с разным населением). У нас город… своеобразный, так скажем. Потому что даже с маленьким бюджетом можно держать столицу в порядке, в чистоте и в красоте.

И это зависит не от чиновников. Если мы будем ныть, что вокруг нас грязно, а сами ничего не делать, то грязно быть не перестанет. А мы будем без конца страдать.

Очень здорово, что в Петрозаводске находятся энтузиасты, которые постоянно выходят, к примеру, на экологические субботники. Это меняет сознание, меняет отношение к городу.

Вот мы говорим громко о столичном статусе. За статусом приходит дополнительное финансирование. Но если мы не можем рационально расходовать те средства, которые есть сейчас (пусть небольшие)? От денег ума ведь не прибавится. Сначала нам бы в том статусе, в котором мы есть, навести порядок. А потом уже двигаться дальше.

— Деньги разве бывают лишними?

— Мы-то привыкли работать и без денег. И когда они появляются, это только добавляет сложности и ответственности. Нужно вместе работать органам власти и общественным организациям. Потому что если не выстроить конструктивное взаимодействие, то наличие денег не решит ни одну проблему. Вот наша позиция последних двух лет.

Откуда добавятся средства? Из бюджета республики плюс федеральные программы. Я не разбираюсь в тонкостях бюджетной политики, но понимаю, что нельзя перераспределять республиканские деньги в пользу Петрозаводска. А маленькие города, поселки, деревни? Отними деньги — и они начнут исчезать с карты Карелии.

Мы как волонтерский центр работаем по всей республике, видим и городскую, и районную ситуацию. С чем мы сталкиваемся? Молодежь уезжает в столицу, и это очень грустно. Есть риск выкачать всю молодежь в Петрозаводск, у людей не останется повода возвращаться в маленькие города.

Но сейчас потихонечку начался процесс, когда ребята очень осознанно после университета возвращаются в свои районы работать. Это очень здорово. И это вопрос стратегический, очень важный для развития республики.