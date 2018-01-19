Делегация из Карелии отправится в Китай с официальным визитом

С 22 по 26 января делегация из Карелии во главе с заместителем руководителя региона Владимиром Тимофеевым побывает с рабочим визитом в Китае. В состав делегации войдут члены правительства республики, представители сферы культуры, науки и образования, а также бизнес-сообщества.

В рамках поездки в провинцию Фуцзянь планируется обсудить вопросы сотрудничества в области торговли, а также вопросы организации коммерческих гастролей творческих коллективов Карелии: симфонического оркестра и народных коллективов. Кроме того, члены делегации встретятся с опытными туроператорами с китайской стороны, с которыми в дальнейшем можно было бы организовать туристические маршруты в Карелию и в Китай.

Готовится посещение ведущих предприятий Китая по камнеобработке, а также предприятий по производству технологического оборудования для камнеобработки. Члены карельской делегации обсудят с китайскими партнерами вопросы лесовыращивания и использования новых технологий. Также готовятся встречи с высшими учебными заведениями провинции Фуцзянь, с китайскими госкорпорациями по вопросам реализации инвестиционных, в том числе инфраструктурных проектов.

В ходе рабочего визита будет проведена работа по организации экспортного потока продукции в Китай и привлечению потенциальных инвесторов в биотехнологическую отрасль республики. Музеем-заповедником «Кижи» запланированы переговоры по установлению тесного сотрудничества с заповедником Уишань.

— Успех поездки официальной делегации Карелии в Китай во многом зависит от нашей способности в полной мере представить экономический, инвестиционный, туристический и образовательный потенциал республики и заинтересовать потенциальных китайских партнеров в долгосрочном и плодотворном сотрудничестве, – отметил Владимир Тимофеев.

Н также подчеркнул, что совместная работа с китайской стороной выведет на новый виток в развитии отношений между нашими регионами, укреплении культурно-экономических связей и формировании устойчивой базы для дальнейшего сотрудничества на благо нашей республики.

Напомним, установление и развитие побратимских отношений между Карелией и провинцией Фуцзянь ведется в рамках решений Госкомиссии по празднованию 100-летия Республики Карелия.