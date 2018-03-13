Дела семейные

Тематические приемы населения с участием депутатов партии «Единая Россия», представителей Пенсионного фонда, Минсоцзащиты, Фонда государственного имущества прошли в Карелии. За последнюю неделю встречи состоялись во всех районах республики. Подробнее о проекте рассказал его куратор — детский омбудсмен Карелии Геннадий Сараев.

— Много трудностей возникает от того, что люди не знают своих прав, — рассказал Сараев. — Люди приходили со своими проблемами, мы всех выслушали и дали советы. Также в рамках проекта мы поставили цель донести до людей информацию о трех важных инициативах президента России Владимира Путина: о выплатах на первенца, о продлении материнского капитала и о специальной ипотечной программе для многодетных семей.

Геннадий Сараев проводил прием семей в Петрозаводске. К нему обратились 5 человек.

— Пришла петрозаводчанка: в ее доме нет водопровода и водоотведения, а колонка находится далеко — через дорогу, — рассказал Геннадий Сараев. — В такой ситуации есть риск для людей, которые идут за водой. Особенно когда в семье маленькие дети. Как быть, если у семьи нет возможности провести водопровод или сделать скважину? Теперь вопрос будут решать с депутатским корпусом. Нужно организовать для четырех домов, которые находятся по другую сторону дороги, хотя бы свою колонку, а в перспективе — водопровод.

Самые распространенные проблемы семей в целом — жилищные.

— Есть многодетная семья, которая хотела бы взять на воспитание еще детей из детдома, — рассказал Геннадий Сараев. — Семья успешная, дети показывают хорошие результаты в учебе. Но встает жилищный вопрос. Я обратился в одну из строительных компаний по поводу строительства и предоставления им дома, чтобы семья имела возможность принять детей. Фирма находится за пределами Карелии, мы уже начали с ними переговоры. Надеюсь, что в ближайшие два месяца мы все обсудим и договоримся.

Часть проблем возникает из-за правовой неграмотности людей, еще часть — из-за пробелов в российском законодательстве. Так одна петрозаводска семья лишилась детских пособий и бесплатного питания в школе.

— Сложный случай: ребенок из многодетной малообеспеченной семьи ходит в школу, семья получает детские пособия, ребенок — бесплатное питание, — рассказал Геннадий Сараев. — Ему исполняется 18 лет, и семья лишается льгот, поскольку юридически он перестает быть ребенком. При этом он продолжает учиться в школе и, соответственно, работать еще не может. А семья попадает в ситуацию дополнительной финансовой нагрузки из-за этой нормы. Потому что мы платим пособия не до окончания школы, а ровно до 18 лет. Для семьи это лишение серьезной поддержки.

В похожую ситуацию попадают многодетные семьи, которые пытаются расширить жилплощадь с помощью ипотеки. Когда семья продает комнату или маленькую квартиру, чтобы вложить деньги в первый взнос, эти деньги учитываются как доход. А значит, семья лишается всех льгот.

— Проблема в том, что, продавая квартиру, семьи богаче не становятся, — пояснил Сараев. — Еще и в кредит влезают. Это происходит, потому что для льгот семьи вынуждены показывать свой доход ежемесячно. Если бы отчет о доходах был ежегодный, там было бы видно, что их достаток не вырос.

Геннадий Сараев обратил внимание еще на один момент, связанный с ипотекой без первого взноса. Некоторые компании предлагают такие варианты, но здесь есть подводные камни.

— Тонкость такая: до момента окончательной выплаты за квартиру она находится в собственности компании, — пояснил Геннадий Сараев. — Грубо говоря, семья может выплачивать деньги и не знать, что по договору они платят за аренду квартиры. К сожалению, некоторые недобросовестные застройщики могут пользоваться правовой неграмотностью и тем, что такие решения люди часто принимают на эмоциях. Лучше всего пользоваться ипотекой в банке. А если многодетная семья планирует такую ипотеку, нужно внимательно читать договор. Или даже сразу к нам обращаться. Наши юристы проведут экспертизу договора, чтобы не случилась неприятная ситуация.

Обсуждали и другие вопросы: люди спрашивали, какие документы нужны, чтобы тратить материнский капитал на детские садики, как получить льготную ипотеку, что делать, если получили землю под строительство без коммуникаций. Последняя проблема актуальна для Петрозаводска: люди получают землю без водопровода и газа, использовать ее не могут, продать за нормальные деньги тоже, а налоги платить приходится.

Проект партии «Единая Россия» «Крепкая семья» создан для поддержки семей с детьми, молодых, приемных и замещающих семей. Проект призван защищать права семей и пропагандировать традиционные семейные ценности, собирая вокруг себя общественные организации, социальные НКО, активных граждан. Идея проекта — реализовать практику конкретных дел. Всего в Карелии прошло порядка ста встреч.