Двухкилометровое декоративное ограждение появится в Петрозаводске

Городские власти потратят почти 6 миллионов рублей на благоустройство проспекта Ленина.

Установка декоративного ограждения общей длиной более двух километров, снос 40 аварийных тополей с удалением пней и ремонт 1500 квадратных метров газонов запланированы в ходе второго этапа работ по благоустройству проспекта Ленина, сообщили в администрации Петрозаводска.

Как сообщила начальник управления благоустройства и экологии комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации города Анна Дудырина, также предусмотрены оборудование пешеходных дорожек для прохода в пешеходную зону в местах, где паркуются автомобили, а на газоны высадят крупноразмерные саженцы.

Победителем электронного аукциона на право выполнения работ стала компания «КарелСтройУправление». Стоимость работ составит 5 970 000 рублей.

Сегодня работы велись около здания Минздрава, где были спилены несколько аварийных тополей.

 

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История подвиги: Петрозаводск изначальный
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    И убрать масляные пятна с асфальта, оставленные машиной, которая собирала ветки. Из ее гидравлики масло залило весь тротуар на пр.Ленина. Неужели ответственный за работы не видел, что происходит? Разве можно делать одно вроде бы хорошее дело, в ущерб чистоте тротуара. Лишь бы деньги заработать, а то что горожане должны на машинному маслу ходить, на это наплевать. Ведь не собственной квартире он так нагадил?