Двухкилометровое декоративное ограждение появится в Петрозаводске

Установка декоративного ограждения общей длиной более двух километров, снос 40 аварийных тополей с удалением пней и ремонт 1500 квадратных метров газонов запланированы в ходе второго этапа работ по благоустройству проспекта Ленина, сообщили в администрации Петрозаводска.

Как сообщила начальник управления благоустройства и экологии комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации города Анна Дудырина, также предусмотрены оборудование пешеходных дорожек для прохода в пешеходную зону в местах, где паркуются автомобили, а на газоны высадят крупноразмерные саженцы.

Победителем электронного аукциона на право выполнения работ стала компания «КарелСтройУправление». Стоимость работ составит 5 970 000 рублей.

Сегодня работы велись около здания Минздрава, где были спилены несколько аварийных тополей.