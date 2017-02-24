Дайверы отметили 23 февраля погружением в «звездную» прорубь

Праздничное погружение на Ключевском карьере в честь 23 февраля стало уже традицией для участников петрозаводского клуба «Water World». Майна в виде звезды также появляется здесь уже несколько лет подряд.

«Непогода, сильный ветер и метель не смогли помешать встретиться настоящим мужчинам подводного сообщества. Тематическая майна в виде звезды поднимала настроение, баня, чай из самовара и масленичные блины — согревали всех участников», — рассказал руководитель клуба Дмитрий Хюнен.

Фотографии с праздничного погружения дайверы опубликовали у себя в группе.